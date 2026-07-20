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НовостиОбщество20 июля 2026 7:48

Компания из Ростовской области избежала иска на 410 млн рублей

Суд защитил донскую компанию от иска Росприроднадзора
Ангелина СКИБА
Слушания прошли в Арбитражном суде Ростовской области.

Слушания прошли в Арбитражном суде Ростовской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Ростовской области защитил общество с ограниченной ответственностью от иска на 410,2 млн рублей. Об этом говорится в материалах инстанции.

Истцом выступало Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Финансовые требования ведомство заявило из-за «вреда, нанесенного почве».

Иск поступил в суд в марте 2026 года, в конце месяца обращение приняли к рассмотрению. К разбирательствам привлекли экспертов «Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЮФО». В итоге в июле 2026 года суд поддержал ответчика.

Решение вступит в силу в августе, если не будет подана апелляционная жалоба. Судебное постановление может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

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