60 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
С 13 по 19 июля 2026 года спасатели Ростовской области выезжали на 188 возгораний и десятки ДТП. Об этом сообщили в управлении МЧС.
Выезжали на 60 техногенных пожаров, спасен один пострадавший, погибли три человека. Также зафиксировали 128 возгораний сухой растительности и мусора (68 ландшафтных пожаров и 60 случаев возгорания мусора).
К ликвидации дорожных аварий сотрудников МЧС привлекали 34 раза, спасли шесть человек, один человек погиб. На водоемах происшествий не регистрировали.
Жителей Дона попросили быть осторожными. Напомним, в жару нельзя разводить костры, выжигать сухую траву и мусор.
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