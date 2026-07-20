В Ростовской области задержали подозреваемых в махинациях на 1 млрд рублей

Подозреваемых отправили под стражу и под домашний арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области провели задержания по делу о незаконных банковских операциях на 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дело завели в отношении организованной группы. По данным полиции и УФСБ, с 2020 по 2026 годы сообщники выступали нелегальными посредниками при обналичивании средств. Они изготавливали поддельные платежные поручения с использованием реквизитов фиктивных ИП и юрлиц.

- Предполагаемая сумма незаконного оборота средств в течение шести лет составила около 1 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе донского главка полиции.

Следователи МВД завели уголовные дела (ч. 1 ст. 187 УК РФ) в отношении двух подозреваемых, их отправили под стражу и под домашний арест. Правоохранители продолжают расследование, выясняются обстоятельства преступлений и другие причастные к финансовым махинациям.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Полиция задержала двух участников вооруженного конфликта в центре Ростова

Ростовские полицейские изъяли пистолет у стрелявших возле заведения мужчин (подробности)