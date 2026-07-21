32 возгорания травы и мусора потушили за минувшие сутки в Ростовской области

19 техногенных пожаров потушили за сутки на Дону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 20 июля, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более 60 вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.

Спасатели ликвидировали 19 техногенных пожаров, 18 загораний сухой растительности и 14 случаев возгорания мусора. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий десяти дорожно-транспортных происшествий.

В работах участвовали 408 человек личного состава и 142 единицы спецтехники. При тушении одного из техногенных пожаров спасателям удалось сохранить жизнь человеку.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Милютинском районе загорелся лес из-за падения обломков БПЛА