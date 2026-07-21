В Милютинском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелся лес

Угрозы населенным пунктам нет, ведется тушение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Возгорание леса произошло в Милютинском районе Ростовской области после падения частей БПЛА ночью 21 июля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- После падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. Проводится тушение, - прокомментировал Юрий Слюсарь.

В течение ночи на Дону ликвидировали ракету и беспилотники. Воздушной атаке подверглись Ростов-на-Дону, Константиновский, Обливский, Боковский и Советский районы.

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