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НовостиОбщество21 июля 2026 10:39

Офицер СВО стал первым заместителем главы Октябрьского района Ростовской области

Первым заместителем главы Октябрьского района Ростовской области назначили Николая Легконогова
Ангелина СКИБА
Управленец прошел кадровую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Дона».

Управленец прошел кадровую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Дона».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первым заместителем главы администрации Октябрьского района Ростовской области назначили Николая Легконогова. Об этом сообщают местные власти.

Николай Александрович - уроженец Октябрьского района. Он много лет служил в Вооруженных силах России, получил звание капитана, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в освобождении ДНР. Награжден медалью Суворова.

В 2023 году по состоянию здоровья был демобилизован. После этого он стал заместителем начальника департамента строительства и ЖКХ. Затем управленец прошел кадровую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Дона».

- Вступление в должность первого заместителя главы администрации - новый уровень ответственности. Теперь в фокусе внимания Николая Александровича широкий круг стратегических вопросов развития Октябрьского района. Опыт военного в сочетании с подготовкой в сфере управления позволит эффективно координировать работу и добиваться поставленных целей, - подчеркнули в администрации Октябрьского района Ростовской области.

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