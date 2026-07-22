Мемориальную доску Народному учителю России открыли в Цимлянске

Мемориальная доска появилась на здании лицея, где в свое время училась, а потом всю жизнь преподавала Елена Викторовна. Фото: министерство образования Ростовской области

Мемориальную доску в честь Народного учителя России Елены Нечитайловой открыли в лицее № 1 Цимлянска. Об этом сообщают в Управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Елена Викторовна Нечитайлова преподавала химию. Звание «Народный учитель России» ей присвоили в 2015 году. Ранее, в 2008 году, она вошла в число финалистов конкурса «Учитель года России». Также дважды побеждала в конкурсе «Лучший учитель» в рамках нацпроекта «Образование».

Заместитель губернатора Андрей Фатеев отметил, что истинное мастерство учителя измеряется не наградами, а успехами ребят. Елена Викторовна была именно таким наставником:

- Ее ученики демонстрировали блестящие результаты на экзаменах, олимпиадах и конкурсах различного уровня. Для коллег она была примером и наставником.

В 2015 году президент присвоил Елене Нечитайловой почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». Фото: канал заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева

Елена Нечитайлова родилась и выросла на Дону. В 1980 году с отличием окончила Цимлянскую среднюю школу № 1. В 1985-м получила диплом химического факультета Ростовского государственного университета.

С 1987 года и до последних дней преподавала в родном лицее. Была кандидатом педагогических наук, возглавляла клуб «Учитель года Цимлянского района», входила в Ассоциацию творческих педагогов Дона. Народного учителя России не стало 21 января 2026 года.

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