Более шести тысяч семей в Ростовской области получают пособия на питание

Пособия назначают беременным женщинам, кормящим мамам и детям до трех лет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более шести тысяч семей с детьми в Ростовской области ежемесячно получают выплату на питание. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова.

Размер выплаты индексируют каждый год. В 2026 году поддержка составляет 1538 рублей. За первое полугодие ее получили 6288 семей.

На выплату могут претендовать:

- женщины, состоящие на учете по беременности. С месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами, по месяц действия справки;

- кормящие мамы. Поддержку направляют с месяца подачи заявления и не более чем по месяц исполнения ребенку (детям) одного года. Если малыша в возрасте до года перевели на искусственное питание, то выплата предоставляется по месяц прекращения грудного вскармливания;

- родители (усыновители, опекуны) ребенка в возрасте до трех лет. С месяца подачи заявления до момента достижения ребенку трех лет.

Обратиться за поддержкой можно в орган соцзащиты населения, МФЦ или через портал Госуслуг. Добавим, деньги семьям выделяют в рамках региональной программы «Повышение рождаемости на 2023-2030 годы». В регионе также реализуется национальный проект «Семья».

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