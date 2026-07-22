Более 80% пшеницы в Ростовской области отнесли к продовольственным классам

Уборочная кампания и мониторинг зерна продолжаются. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области проверили качество 3,4 млн тонн мягкой пшеницы нового урожая. Специалисты отобрали более 3,5 тысячи проб зерна и провели свыше 59 тысяч исследований, сообщили в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

По состоянию на 20 июля 2026 года, 34% или 1,1 млн тонн собранной пшеницы отнесли к третьему классу, 49% или 1,6 млн тонн - к четвертому классу. Пятый класс зерна составил 17% или 589 тысячи тонн. Доля продовольственных 3 и 4 классов составила 83%.

Напомним, в лабораториях зерно проверяют по ряду критериев. В частности, обращают внимание на запах, состав, содержание сорной и зерновой примесей, зараженность и загрязненность вредителями, количество и качество клейковины, отмечают массовую долю белка и другие параметры.

- Зерно в этом году идет достойное. Ряд показателей, в их числе натура, выше прошлогодних, что говорит о потенциальной востребованности зерна мукомольной и хлебопекарной промышленностью, – отметила заместитель директора Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Анна Будникова.

Уборочная кампания и мониторинг зерна продолжаются. Окончательно новый урожай оценят после завершения исследований всего объема выращенной пшеницы.

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