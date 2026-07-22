Грозовые дожди и штормовой ветер до 25 м/с ожидаются в Ростовской области

В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП и вывесками. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области во второй половине ночи и до конца суток 23 июля, а также 24 июля ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в региональном управлении МЧС.

Во время непогоды всем рекомендуют оставаться в помещениях. В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В акватории залива в Таганроге выявили незначительное отклонение показателя pH

В Таганроге исследовали морскую воду после загрязнения участков побережья (подробности)