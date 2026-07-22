В Сальске при пожаре погиб десятилетний мальчик

Пожарные вынесли из горящего строения тело мальчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, в Сальске во время пожара погиб десятилетний мальчик. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

- Трагедия произошла в частном доме на улице Ходоса. Ребенок остался с пожилой бабушкой. Женщина была в доме, а мальчик находился один в сарае. Там и началось возгорание, - рассказали в экстренном ведомстве.

При тушении пожарные обнаружили тело мальчика. Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Его ликвидировали 11 спасателей с помощью четырех спецмашин.

По предварительной версии дознавателя МЧС, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем.

Всего же, по данным ГУ МЧС по Донскому региону, с начала года в Ростовской области при пожарах погибли уже пятеро детей.

В ведомстве напоминают: нельзя оставлять детей одних даже на короткое время. Спички, зажигалки и другие источники огня должны быть вне доступа.

- Следите за исправностью проводки и приборов. Повторите с детьми номера экстренных служб — 101 или 112. Научите их правильно действовать при пожаре.

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