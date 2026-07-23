Ростовский каскадер на «КамАЗе» снес чужой дом

Ростовский каскадер разнес чужую хижину во время трюка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев устроил опасный трюк в одном из населенных пунктов и случайно разрушил чужое строение. Видео произошедшего он опубликовал в соцсетях 21 июля.

Экстремал насыпал гору земли возле частного дома, чтобы использовать ее как трамплин. За руль он сел в 10-тонный бензовоз. По задумке, «КамАЗ» должен был разогнаться до максимума, взлететь, а Чеботарев — перепрыгнуть в движущуюся рядом машину, которую вел его напарник.

Но план провалился. Вместо полета большегруз рухнул на территорию частного домовладения, снес несколько деревьев и одно из строений. Как позже объяснил сам каскадер, пострадала хижина, а не жилой дом. Хозяева не пострадали.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Увернулся, влетел в бордюр и чуть не сбил людей»: Блогер Евгений Чеботарев рассказал о ДТП на своем Ferrari в Ростове