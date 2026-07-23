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НовостиОбщество23 июля 2026 5:58

Ростовский каскадер на «КамАЗе» снес чужой дом

Ростовский каскадер разнес чужую хижину во время трюка
Екатерина ПОПОВА
Ростовский каскадер разнес чужую хижину во время трюка.

Ростовский каскадер разнес чужую хижину во время трюка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Каскадер из Ростова Евгений Чеботарев устроил опасный трюк в одном из населенных пунктов и случайно разрушил чужое строение. Видео произошедшего он опубликовал в соцсетях 21 июля.

Экстремал насыпал гору земли возле частного дома, чтобы использовать ее как трамплин. За руль он сел в 10-тонный бензовоз. По задумке, «КамАЗ» должен был разогнаться до максимума, взлететь, а Чеботарев — перепрыгнуть в движущуюся рядом машину, которую вел его напарник.

Но план провалился. Вместо полета большегруз рухнул на территорию частного домовладения, снес несколько деревьев и одно из строений. Как позже объяснил сам каскадер, пострадала хижина, а не жилой дом. Хозяева не пострадали.

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