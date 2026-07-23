Переподготовка по УЗИ с очной постановкой руки в АПКиПП всего за три месяца

Фото: пресс-служба академии АПКиПП

С вступлением в силу Приказа Минздрава № 74н требования к очной подготовке врачей УЗИ ужесточились. Найти академию, которая соответствует новым правилам и дает полноценную практику непросто. Лидером в этой области является Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки (АПКиПП). Кафедра УЗИ работает 9 лет и за это время подготовила более тысячи специалистов.

Учебный план переработан по профстандарту «Врач ультразвуковой диагностики» (Приказ Минтруда № 161н) и новым нормативам Минздрава.

Формат обучения

Чтобы каждый слушатель получил максимум внимания, группы формируются до 10 –15 человек. Каждый работает на УЗ-аппарате под контролем опытного наставника, что позволяет отработать моторные навыки, включая сложные режимы. Сначала слушатели работают на манекенах, затем переходят к исследованиям на живых моделях с реальными патологиями.

Итоговый документ

По окончании слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Врач-ультразвуковой диагност». Сведения вносятся в ФРДО.

Обучение проходит в шести городах России:

- Москва;

- Санкт-Петербург;

- Краснодар;

- Сочи;

- Ростов-на-Дону;

- Махачкала.

Обучение проходит на базе клиники «МедСкиллс». Это обеспечивает слушателям доступ к современному оборудованию и постоянную практику на реальных пациентах.

Фото: пресс-служба академии АПКиПП

Дополнительные возможности

Для тех, кто нацелен на углубленную специализацию, при кафедре действует двухгодичная ординатура по специальности «Ультразвуковая диагностика». Для поступающих предусмотрен подготовительный курс «Введение в профессиональную деятельность врача УЗИ», его успешное освоение приносит 20 дополнительных баллов к рейтингу.

В процессе обучения ординаторы также могут параллельно освоить рентгенологию по программе «Двойной диплом».

Статус академии

Академия входит в ТОП-5 лидеров онлайн-образования в России, и является официальным поставщиком непрерывного медицинского образования (НМО). Программы обновляются с учетом последних рекомендаций.

Дефицит врачей УЗИ в регионах сохраняется, и с новыми стандартами потребность в кадрах будет расти. Программы, сочетающие очную практику и современную теорию, становятся главным инструментом для входа в специальность.

Пройдите переподготовку по УЗИ в АПКиПП, станьте востребованным специалистом.

Уточнить расписание и наличие мест можно на сайте или по телефону: 8 (800) 700-54-07 (звонок по России бесплатный).

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