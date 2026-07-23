Переподготовка по УЗИ с очной постановкой руки в АПКиПП всего за три месяца

С вступлением в силу Приказа Минздрава № 74н требования к очной подготовке врачей УЗИ ужесточились. Найти академию, которая соответствует новым правилам и дает полноценную практику непросто. Лидером в этой области является Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки (АПКиПП). Кафедра УЗИ работает 9 лет и за это время подготовила более тысячи специалистов.
Учебный план переработан по профстандарту «Врач ультразвуковой диагностики» (Приказ Минтруда № 161н) и новым нормативам Минздрава.
Формат обучения
Чтобы каждый слушатель получил максимум внимания, группы формируются до 10 –15 человек. Каждый работает на УЗ-аппарате под контролем опытного наставника, что позволяет отработать моторные навыки, включая сложные режимы. Сначала слушатели работают на манекенах, затем переходят к исследованиям на живых моделях с реальными патологиями.
Итоговый документ
По окончании слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Врач-ультразвуковой диагност». Сведения вносятся в ФРДО.
Обучение проходит в шести городах России:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- Краснодар;
- Сочи;
- Ростов-на-Дону;
- Махачкала.
Обучение проходит на базе клиники «МедСкиллс». Это обеспечивает слушателям доступ к современному оборудованию и постоянную практику на реальных пациентах.
Дополнительные возможности
Для тех, кто нацелен на углубленную специализацию, при кафедре действует двухгодичная ординатура по специальности «Ультразвуковая диагностика». Для поступающих предусмотрен подготовительный курс «Введение в профессиональную деятельность врача УЗИ», его успешное освоение приносит 20 дополнительных баллов к рейтингу.
В процессе обучения ординаторы также могут параллельно освоить рентгенологию по программе «Двойной диплом».
Статус академии
Академия входит в ТОП-5 лидеров онлайн-образования в России, и является официальным поставщиком непрерывного медицинского образования (НМО). Программы обновляются с учетом последних рекомендаций.
Дефицит врачей УЗИ в регионах сохраняется, и с новыми стандартами потребность в кадрах будет расти. Программы, сочетающие очную практику и современную теорию, становятся главным инструментом для входа в специальность.
Пройдите переподготовку по УЗИ в АПКиПП, станьте востребованным специалистом.
Уточнить расписание и наличие мест можно на сайте или по телефону: 8 (800) 700-54-07 (звонок по России бесплатный).
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