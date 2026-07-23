Каждый третий заемщик с просрочкой выбирает финансовое урегулирование вместо банкротства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Значительная часть россиян, рассматривавших процедуру банкротства, в конечном счете останавливается на альтернативных инструментах — реструктуризации или иных мерах помощи. Долю таких «передумавших» клиентов в 30% зафиксировал ВТБ по итогам опроса операторов колл-центра.

- Основная причина, по которой клиенты решаются подать заявление на банкротство – ожидание, что процедура позволит решить финансовые проблемы одномоментно, однако многие не учитывают долгосрочные последствия. В ряде случаев более эффективными оказываются программы реструктуризации задолженности, кредитные каникулы и другие меры поддержки, позволяющие сохранить финансовую устойчивость, – прокомментировал руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

Чаще всего программами помощи пользуются владельцы автокредитов и кредитных карт, самый популярный продукт финансового урегулирования – реструктуризация. Средний размер задолженности у таких пользователей составляет 650 тыс. рублей.

Среди ключевых преимуществ финансового урегулирования – сохранение кредитной истории, доступ к банковским сервисам и более быстрое восстановление платежеспособности. При этом процедура банкротства связана с рядом существенных ограничений, включая ухудшение кредитной истории на срок до 5 лет, ограничения на распоряжение имуществом и доходами, а также карьерные ограничения.