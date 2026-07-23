Управляющий Сбербанка региона поддержал аграриев в уборке урожая

Аграрии Дона уже приступили к уборке будущего хлеба. Фото: Максим Соколовский.

В условиях участившихся климатических аномалий устойчивость агропромышленного комплекса напрямую зависит от грамотного сочетания научных агроприемов и доступности финансовых инструментов для пополнения оборотных средств. Пока на юге России идет активная фаза уборочной страды, аграрии Дона демонстрируют, как грамотное управление рисками позволяет получать большие урожаи даже при нестабильной погоде.

В самую южную точку региона — Песчанокопский район — отправилась команда Ростовского отделения Сбербанка во главе с управляющим Константином Бугримом. И не просто погостить, а вместе с механизаторами принять личное участие в уборке будущего хлеба.

Район стабильно входит в число лидеров по производству зерна, уже убрано более 80% запланированных площадей. В хозяйстве «Богородицкое» (входит в «Песчанокопскую аграрную группу») в этом году удалось добиться результата в 72 центнера озимой пшеницы с гектара — это почти вдвое выше прошлогоднего показателя и значительно превышает среднюю по району урожайность в 54 ц/га. При этом на отдельных полях урожайность перешагнула отметку в 80 ц/га.

Руководитель хозяйства Михаил Шаповалов связывает такой результат не только с погодными условиями, но и с применением технологий, которые здесь начали внедрять одними из первых в регионе.

Финансовая составляющая успешного сезона также строится на новых подходах к взаимодействию с банками. Для сельхозпроизводителей сегодня критически важна скорость принятия решений по кредитным лимитам, особенно в пик полевых работ. Одним из примеров перехода на качественно новый уровень сотрудничества стал отказ от залогового обеспечения в пользу бланкового кредитования (под поручительство собственников бизнеса). В хозяйстве отмечают, что это позволило значительно ускорить процесс получения инвестиций на закупку техники и проведение сезонных работ.

В банковском секторе отмечают рост запросов на льготное финансирование АПК. По данным на начало июля, общий кредитный портфель сельхозпроизводителей Ростовской области превысил 48 млрд рублей. При этом объем выдачи краткосрочных кредитов с господдержкой за первое полугодие вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о высокой деловой активности аграриев.

Константин Бугрим, управляющий Ростовского отделения Сбербанка. Фото: Максим Соколовский.

- Я в гостях у Михаила второй раз, и для меня большая честь видеть, как за эти два года хозяйство значительно выросло: как по урожайности, так и технологичности. Мы уже давно вышли за рамки классического обслуживания. Для нас важно быть рядом с клиентами, понимать их ежедневную работу и те вызовы, с которыми они сталкиваются, - отметил Константин Бугрим.

Помимо традиционных инструментов финансирования, все большее распространение в АПК получает искусственный интеллект. Современные системы на базе больших данных способны анализировать многолетние архивы, прогнозировать погодные условия для конкретных участков поля и оценивать риски снижения урожайности. Для крупных зерновых регионов, таких как Ростовская область и Краснодарский край, это особенно актуально в свете прошлогодних климатических вызовов. Внедрение таких разработок позволяет автоматизировать рутинную аналитику, хотя конечные сценарии использования ИИ всегда адаптируются индивидуально под задачи конкретного предприятия.