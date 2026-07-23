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НовостиОбщество23 июля 2026 15:01

Экспертиза отклонила проект поликлиник на территории старого аэропорта Ростова

Проект одной из крупнейших поликлиник Ростова не прошел госэкспертизу
Ангелина СКИБА
Причины, по которым Главгосстройэкспертиза отклонила проект, неизвестны.

Причины, по которым Главгосстройэкспертиза отклонила проект, неизвестны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госэкспертиза отклонила проект поликлиники, которую планируют построить на территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Об этом со ссылкой на документы экспертизы сообщает «Город N».

По данным издания, объект объединяет взрослую поликлинику на 600 посещений, детскую на 250 посещений и женскую консультацию на 150 посещений. Таким образом, планируется до тысячи посещений за смену.

Застройщик - заказчик проекта АО «Региональная корпорация развития». Акционер - минимущества Ростовской области. Документацию на экспертизу подготовили три компании. Причины, по которым Главгосстройэкспертиза отклонила проект, неизвестны.

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