Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 6:36

На угольной шахте «Дальняя» в Ростовской области прошли учения

Готовность к спасению людей и ликвидации аварий проверили на угольной шахте в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Проверку провели без остановки технологических процессов.

Проверку провели без остановки технологических процессов.

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На угольной шахте «Дальняя» в Ростовской области прошли учения. Готовность персонала к спасению людей и ликвидации аварий проверили без остановки производства. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

- Эксперимент показал, что работники организации обладают практическими навыками выполнения поставленных задач в условиях возникновения аварийных ситуаций, - отметили в ведомстве.

В учениях задействовали представителей военизированной горноспасательной части «Ордена Трудового Красного Знамени военизированный горноспасательный отряд Ростовской области». Проверяющие также зафиксировали действия руководителя и членов вспомогательной горноспасательной команды АО «Донской Антрацит», оценили слаженность их работы с профессиональными спасателями.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Аграрии Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов

Ростовская область вошла в число лидеров по страхованию сева (подробности)