Проверку провели без остановки технологических процессов. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На угольной шахте «Дальняя» в Ростовской области прошли учения. Готовность персонала к спасению людей и ликвидации аварий проверили без остановки производства. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора.

- Эксперимент показал, что работники организации обладают практическими навыками выполнения поставленных задач в условиях возникновения аварийных ситуаций, - отметили в ведомстве.

В учениях задействовали представителей военизированной горноспасательной части «Ордена Трудового Красного Знамени военизированный горноспасательный отряд Ростовской области». Проверяющие также зафиксировали действия руководителя и членов вспомогательной горноспасательной команды АО «Донской Антрацит», оценили слаженность их работы с профессиональными спасателями.

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