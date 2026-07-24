Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 7:10

В Ростове 600 тысяч долларов взыскали с московской фирмы, торгующей топливом

Суд в Ростове поддержал иск на 607,7 тысячи долларов к московской фирме
Ангелина СКИБА
Требования истца поддержал Арбитражный суд Ростовской области.

Требования истца поддержал Арбитражный суд Ростовской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону с московской компании взыскали более 600 тысяч долларов. Требования истца полностью удовлетворил Арбитражный суд Ростовской области. Информация опубликована в электронной картотеке дел инстанции.

- Исковые требования удовлетворить. Взыскать задолженность 607 716 долларов США 70 центов, пени 30 385 долларов США 70 центов в рублях по курсу Центрального банка России, установленного на дату фактического платежа, судебные расходы 716 160 рублей, - говорится в решении суда.

Детали неизвестны. По открытым данным, иск от московского предприятия, основная деятельность которого связана с морскими грузоперевозками, поступил в суд 13 апреля 2026 года. Ответчик - другое ООО, по открытым данным в сети, специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.

Решение вступит в силу 13 августа 2026 года, если не будет подана апелляционная жалоба. Судебное постановление может быть обжаловано.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Аграрии Ростовской области застраховали 1,4 млн га посевов

Ростовская область вошла в число лидеров по страхованию сева (подробности)