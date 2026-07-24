Дорогу от трассы Р-280 до двух сел Ростовской области обновят за 190 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Неклиновском районе Ростовской области начали капитальный ремонт участка дороги, соединяющей трассу Р-280 «Новороссия» с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.
Привести в порядок планируют участок дороги протяженностью 9,3 км (с 10 по 19 км). На эти цели потратят почти 190 млн рублей.
Сейчас готовят основание дорожного полотна. После фрезерования и выравнивания старого покрытия основание укрепляют цементом. В итоге сделают прочную и долговечную проезжую часть, способную выдерживать современные транспортные нагрузки.
Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Обновление дороги должны завершить до октября 2026 года.
- Эта дорога имеет большое значение для жителей Неклиновского района, обеспечивая транспортную связь с региональной сетью автодорог, - отметила заместитель губернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Ограничения введут на трассе М-4 в Ростовской области
Водителей предупредили об ограничениях из-за ремонта на трассе М-4 «Дон» (подробности)