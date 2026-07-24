В Ростовской области впервые полностью завершили цикл лечения тяжелой формы мужского бесплодия

Развитие высокоточной микрохирургии и вспомогательных репродуктивных технологий расширяет возможности лечения тяжелых форм мужского бесплодия. Фото: предоставлено "КЛИНИКА ДАВИНЧИ"

В Ростовской области впервые завершился полный цикл лечения одной из наиболее сложных форм мужского бесплодия — азооспермии. Лечение прошло все этапы от микрохирургического извлечения сперматозоидов до наступления беременности. Проект реализовали специалисты «Клиники Давинчи» совместно с профессорами кафедры урологии и репродуктивного здоровья человека Ростовского государственного медицинского университета.

По данным ВОЗ, мужской фактор является причиной почти половины случаев бесплодия. Пациенты, ставшие участниками проекта, несколько лет проходили лечение, однако к наступлению беременности это не привело, и у них была диагностирована азооспермия.

Операцию выполнил профессор кафедры урологии с курсом андрологии Ростовского государственного медицинского университета Владимир Павлович Глухов. В ходе микрохирургической операции специалистам удалось обнаружить и извлечь жизнеспособные сперматозоиды непосредственно из ткани яичка.

Профессор кафедры урологии с курсом андрологии Ростовского государственного медицинского университета Владимир Павлович Глухов. Фото: предоставлено "КЛИНИКА ДАВИНЧИ"

- При необструктивной азооспермии поиск сперматозоидов — это всегда сложная микрохирургическая работа. Современный операционный микроскоп позволяет видеть мельчайшие структуры ткани яичка и значительно повышает возможности хирурга обнаружить участки, где сохраняется сперматогенез. Но даже успешное извлечение сперматозоидов — это только половина пути. Настоящий результат достигается тогда, когда хирургия становится частью единой технологической цепочки с эмбриологией и репродуктивной медициной, — отметил профессор Владимир Павлович Глухов.

После проведения операции биологический материал был передан в эмбриологическую лабораторию отделения Вспомогательных репродуктивных технологий Клиники, где в тот же день провели оплодотворение методом ИКСИ.

Все последующие этапы (культивирование эмбрионов, наблюдение за их развитием, оценка качества и перенос эмбриона) были выполнены в медицинском центре без транспортировки биологического материала в другие учреждения.

Для наблюдения за развитием эмбрионов использовалась система непрерывного мониторинга, а при их оценке применялись алгоритмы искусственного интеллекта.

После переноса эмбриона наступила долгожданная беременность, будущая мать уже прошла первый пренатальный скрининг, а беременность развивается в соответствии со сроком.

Развитие высокоточной микрохирургии и вспомогательных репродуктивных технологий расширяет возможности лечения тяжелых форм мужского бесплодия. Первый успешно завершившийся клинический случай в Ростовской области показывает, что подобные технологии теперь доступны и в донском регионе.