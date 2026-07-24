Жители Зимовниковского и Заветинского районов получили доступ к ускоренному мобильному интернету

Фото: предоставлено ПАО МТС.

Жители хуторов Хуторской, Глубокий, Гашун и Никольский, сел Кичкино и Киселевка Ростовской области, в которых в общей сложности проживает около 5,5 тысяч человек, получили доступ к ускоренному мобильному интернету и голосовой связи. Об этом сообщили в ПАО «МТС».

Через эти населенные пункты в Зимовниковском и Заветинском районах проходят региональная трасса 60К-2, которая для автомобилистов с Поволжья выступает альтернативой М-4 «Дон», и 60К-8, соединяющая Дон с Калмыкией. Усиление сигнала LTE позволит жителям населенных пунктов и автопутешественникам комфортно пользоваться цифровыми сервисами, общаться по видеосвязи, получать различные услуги онлайн.

- Восточная часть Ростовской области отличается большой площадью, низкой плотностью населения и значительным расстоянием между селами и хуторами. Учитывая эту специфику, мы последовательно развиваем телеком-инфраструктуру, чтобы жители даже удаленных населенных пунктов имели доступ к мобильной сети. Это не только повышает качество жизни людей, но и создает дополнительные возможности для развития сельского хозяйства, которое традиционно является ключевым видом занятости в этой части региона, — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.