Количество убийств в Ростовской области возросло на 26%

В Ростовской области раскрыли 42 убийства, 38 грабежей И 74 угона машин. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года в Ростовской области количество преступлений сократилось на 18,6% (всего 25280). В том числе, на 26,4% снизились случаи тяжких и особо тяжких нарушений закона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по регону.

На Дону стало меньше умышленных нападений с причинением тяжкого вреда здоровью (-17,5%), разбойных нападений (-20,5%), грабежей (-28,1%), мошенничеств (-41,4%), краж (-10,7%) и вымогательств (-25,5%).

- К сожалению, несмотря на снижение преступлений против личности (-0,5%), зафиксирован рост убийств (+26%), - отметили в МВД.

В Ростовской области раскрыли 42 убийства, 115 случаев с нанесением тяжкого вреда здоровью, 39 разбойных нападений, 38 грабежей, 74 угона машин и другие преступления.

Также внимание уделяли борьбе с организованной преступностью. По итогам полугодия выявили 108 участников организованных групп, и это на 11,5% больше, чем в 2025 году. Также расследовали 439 преступлений, совершенных участниками банд.

Кроме того, на 36,7% снизилось количество преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий.

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