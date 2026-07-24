Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 27 июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области утром и до конца суток 25 июля, 26 июля, ночью и утром 27 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в региональном управлении МЧС.
- В отдельных районах пройдут очень сильные ливни, - предупреждают в экстренной службе.
Во время непогоды всем рекомендуют оставаться в помещениях. В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.
При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».
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