Штормовое предупреждение в Ростовской области продлили до 27 июля

В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП и вывесками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области утром и до конца суток 25 июля, 26 июля, ночью и утром 27 июля ожидаются дожди с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщают в региональном управлении МЧС.

- В отдельных районах пройдут очень сильные ливни, - предупреждают в экстренной службе.

Во время непогоды всем рекомендуют оставаться в помещениях. В дождь и ветер нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах нужно отключать технику. Попросить о помощи при любых происшествиях можно по номеру «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за дождя

Непогода может осложнить движение по М-4 в Ростовской области 24 июля (подробности)