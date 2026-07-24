Нарушения выявили во время рейда в микрорайне Темерник в Ростове

Совместный рейд провели стражи порядка и межведомственные комиссии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Профилактический рейд провели на территории микрорайона Темерник в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

- В ходе отработки 23 торговых объектов зафиксировали нарушения в сферах благоустройства, потребительского рынка и дорожного движения, - уточнили в полиции.

За ненадлежащее содержание прилегающих территорий составили 17 административных протоколов. Еще шесть протоколов оформили за торговлю в неустановленных местах. Демонтировали ларек, установленный с грубыми нарушениями.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности восемь водителей, в том числе автовладельцев наказали за тонированные стекла.

Также во время рейда опросили почти 50 иностранных граждан. В действиях двух приезжих отметили признаки нарушений режима пребывания в России и нелегальной трудовой деятельности.

Во время рейда с одной из улиц вывезли более полутора тонн мусора. Там же нашли пять брошенных автомобилей, теперь машины намерены переместить на специализированную стоянку. Автовладельцев намерены привлечь к административной ответственности за парковку на газонах.

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