Жители нескольких районов Ростова сообщили о сбоях в работе мобильной связи

В Ростове вечером 24 июля произошли сбои в работе сотовой связи. Фото: Денис Демков.

Вечером 24 июля жители Ростова-на-Дону массово пожаловались на сбои в работе мобильной связи. Об этом горожане из центра города и Западного района сообщили в социальных сетях.

- Целых два часа не могла дозвониться. При наборе номера высвечивалось, что сеть недоступна, разрешены только экстренные вызовы. Стабильная связь появилась только после 21 часа, — рассказала жительница микрорайона Левенцовский.

Перебои затронули абонентов сразу нескольких сотовых компаний. Пользователи долгое время не могли совершать исходящие голосовые вызовы, а также отправлять или получать короткие текстовые сообщения.

Ранее представители региональных властей рассказали, что подобные ограничения специалисты применяют для обеспечения безопасности граждан во время угрозы атаки беспилотников.

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