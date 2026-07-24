Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 18:44

В Ростове мужчине дали срок за лекции о терроризме на территории колонии

Ростовский суд отправил мужчину в колонию за лекции о терроризме в молельной комнате
Екатерина РУДЕНКО
В Ростове мужчину осудили за участие в террористическом сообществе в колонии Калмыкии.

В Ростове мужчину осудили за участие в террористическом сообществе в колонии Калмыкии.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор мужчине за участие в террористическом сообществе на территории исправительной колонии в Калмыкии.

- В середине 2013 года подсудимый добровольно вступил в организацию во время отбытия уголовного наказания. Он подчинялся общим принципам и установленным нормам поведения, — уточнили представители суда.

Мужчина проходил идеологическую подготовку и изучал арабский язык. Он посещал специальные занятия и читал запрещенную литературу. Кроме того, осужденный неоднократно проводил лекции в молельной комнате, призывая других людей к террористической деятельности.

Суд назначил виновному наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мошенники начали рассылать сообщения от имени главы города

Глава города Александр Скрябин предупредил ростовчан о новой схеме мошенничества (подробнее)