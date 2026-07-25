Глава Ростова сообщил о работе сил ПВО

Ростовчанам сообщили о работе сил ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил о работе сил ПВО. Информация появилась на его официальной странице в соцсетях.

— Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! — говорится в сообщении.

Александр Скрябин призвал жителей города сохранять спокойствие.

Напомним, ранее по южной части Ростовской области была объявлена ракетная опасность.

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