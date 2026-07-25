Глава Ростова сообщил о работе сил ПВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Глава Ростова Александр Скрябин сообщил о работе сил ПВО. Информация появилась на его официальной странице в соцсетях.
— Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! — говорится в сообщении.
Александр Скрябин призвал жителей города сохранять спокойствие.
Напомним, ранее по южной части Ростовской области была объявлена ракетная опасность.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракетную опасность объявили в Ростовской области
В РСЧС сообщили о ракетной опасности по южной части Ростовской области. (Подробности)