За сутки в Ростовской области пожарные ликвидировали десять техногенных пожаров

Пожарные выезжали на техногенные и природные возгорания, а также аварии на дорогах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за минувшие сутки, 24 июля, пожарные ликвидировали почти 20 возгораний и помогли спасти трех человек после ДТП. Это следует из сводки Главного управления МЧС по Донскому региону.

- За день спасатели потушили десять техногенных пожаров, четыре загорания сухой растительности и пять очагов мусора. Также они выезжали на три дорожно-транспортных происшествия. В результате удалось спасти трех человек, - перечислили в экстренном ведомстве.

Всего на вызовах работали 172 человека личного состава и 43 единицы спецтехники.

МЧС напоминает: если вы заметили начинающийся пожар, не пытайтесь справиться с ним любой ценой. Если есть угроза жизни — немедленно покиньте опасное место и звоните по номерам 101 или 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова слышали громкие звуки и сообщили о дыме над городом ночью 25 июля

Ростовчане сообщили о громких звуках и дыме в городе в ночь на 25 июля: власти подтвердили атаку дронов и работу ПВО (подробнее)