В Таганроге снова нашли следы нефтепродуктов на берегу

Городской штаб и волонтеры проверяют берег дважды в день. Фото: канал главы Таганрога Светланы Камбуловой в МАХ

На берегу Таганрога снова нашли похожие на нефтепродукты следы. Об этом сообщила глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ в субботу, 25 июля.

- В районе Богудонии при очередном совместном осмотре обнаружили пятна вещества, напоминающего нефтепродукты. Их оперативно убрали, - рассказала мэр. - Ежедневный мониторинг продолжается. Городской штаб и волонтеры проверяют берег дважды в день. За состоянием воды и почвы следят постоянно. В случае новых находок реакция будет незамедлительной.

Ситуацию контролируют Росприроднадзор, Роспотребнадзор и рыбоохрана.

Напомним, состояния берега проверяют после инцидента в местном порту в июле. После него на месте работали экологические службы, отобрали пробы воды и грунта, развернули оперативный штаб. На уборку вышли сотрудники администрации, общественники и волонтеры. Они собрали 250 мешков загрязненного песка. Весь грунт весом около 7 тонн вывезли на полигон для утилизации.

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