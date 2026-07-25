Из-за шторма в Ростове цены на такси выросли в три раза

Цены на такси в Ростове взлетели из-за непогоды. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 25 июля Ростов-на-Дону накрыла непогода. Это привело к резкому росту цен на такси.

Если в обычные дни поездка из центра в северную часть города обходилась в 400 рублей, то в условиях шторма стоимость выросла примерно до 1000 рублей. С Западного до проспекта Ворошиловский можно добраться за 1500 рублей, а с Суворовского до Ворошиловского — за 1800.

Напомним, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение. По данным регионального Гидрометцентра, 25 и 26 июля, а также ночью и утром 27 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом.