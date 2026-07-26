Лариса Долина переехала в новую квартиру и рассказала, где ее взяла

Лариса Долина получила новое жилье. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лариса Долина переехала в свою новую квартиру. О том, как звезда получила жилье, пишет RTVI.

Народная артистка России рассказала журналистам за кулисами фестиваля «Звезды Русского радио» в Завидово. По ее словам, квартиру ей подарили друзья.

Певица уточнила: в одном доме находятся две отдельные жилые зоны. В одной живет она, в другой — ее дочь Лина и внучка Александра. У каждой части отдельный вход. Сейчас двери между ними держат закрытыми — кошки Долиной не ладят с питомицей дочери.

Новое жилье, по словам артистки, намного лучше прежнего. Это новый дом с новым ремонтом, оформленным в другом стиле. Ранее она арендовала квартиру на длительный срок и допускала возможность выкупа. Теперь Долина заявила, что возвращаться к прежнему жилью не планирует.

Подробностей о местонахождении и стоимости новой квартиры СМИ не приводят.

Напомним, в 2024 году Долина стала жертвой мошенников. Ее убедили продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Сделку заключили за 112 миллионов рублей, хотя рыночная стоимость могла достигать 138 миллионов.

Покупательницей стала москвичка, которую суд признал добросовестным приобретателем. Долина пыталась оспорить сделку, но Верховный суд в декабре 2025 года оставил квартиру за новым владельцем. История вызвала широкий резонанс и дискуссию о защите прав покупателей при оспаривании сделок, заключенных жертвами мошенников.

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