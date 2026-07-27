Орбан сравнил Венгрию с Венесуэлой без нефти

Выступая на форуме в Румынии, Орбан впервые после поражения «Фидес» на выборах заговорил как оппозиционер. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший премьер-министр Венгрии, лидер партии «Фидес» Виктор Орбан заявил, что его страна фактически превратилась в Венесуэлу без нефти. Политик также призвал переходить от оппозиционной деятельности к «политике сопротивления», сообщает RTVI.

Выступая на форуме в Румынии, Орбан впервые после поражения «Фидес» на выборах заговорил как оппозиционер. По его словам, Венгрия «проснулась в новой реальности».

Он заявил, что в стране разрушаются демократические институты и правовые гарантии. Власти, по его мнению, с помощью законов с обратной силой отстраняют оппозицию от политики. Если люди не решают, за кого голосовать, демократии пришел конец.

Экс-премьер также утверждает, что в стране смещены ключевые должностные лица, включая президента и председателя Конституционного суда. Это, по его словам, привело к демонтажу правового государства.

Орбан нашел параллели с Латинской Америкой и назвал Венгрию «новой Венесуэлой без нефти». Он предупредил, что нынешняя система агрессивна и ведет к насилию.

Политик также раскритиковал внешнеполитический курс Будапешта. По его мнению, НАТО остается важным союзом, но Венгрия должна сохранять нейтралитет вне альянса и не участвовать в антироссийской коалиции.

Экономическая ситуация в стране, по словам Орбана, тяжелая. Он назвал идею перехода на евро «кодом жесткой экономии». Реформы, предупреждает он, могут обернуться новым переделом ресурсов.

Бывший премьер также предрёк распад Евросоюза через 25 лет. Он призвал реформировать ЕС и урезать полномочия Еврокомиссии. Задача «Фидес», по его мнению, — служить национальному сопротивлению и объединять всех, кто выступает за свободу, чтобы не допустить превращения Венгрии в «банановую республику».

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