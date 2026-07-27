Германия одобрила производство ядерного топлива по лицензии РФ

Консультации по проекту длились два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз ввел 21-й пакет санкций, а Германия впервые с 2022 года одобрила сотрудничество с Россией в ядерной сфере. На заводе в Лингене по лицензии «ТВЭЛ» («Росатом») начнут выпускать топливо для АЭС. Решение принимала земля Нижняя Саксония. В бундестаге его назвали ошибкой, но отказаться не смогли. Российских атомщиков на предприятие, скорее всего, не пустят. Как Германии удалось продать невыгодное для всех решение, что происходит в Лингене и ждут ли там россиян — пишет RTVI.

Заявку на расширение производства компания Advanced Nuclear Fuels GmbH подала еще в марте 2022 года. Решение ждали больше четырех лет. Против выступали местные власти, общественность и даже министр экологии Нижней Саксонии, однако законных оснований для отказа не нашли.

Город Линген связан с атомной энергетикой с 1979 года. Здесь уже производят топливные элементы, а с 2002 года действует временное хранилище отработанного топлива. После остановки АЭС в 2023 году завод остался одним из ключевых объектов в регионе.

Для запуска производства по российским технологиям Framatome и «ТВЭЛ» создали совместное предприятие во Франции — зарегистрировать его в Германии после 2022 года не удалось.

Консультации по проекту длились два месяца. В них участвовали около 11 тысяч человек. В ноябре 2024 года прошли трехдневные слушания. Федеральное правительство запросило повторную экспертизу и в итоге пришло к выводу: разрешение не может быть отклонено по ядерному законодательству.

В Федеральном министерстве окружающей среды Германии подтвердили RTVI: решение принимала земля Нижняя Саксония. Федеральный центр не обладает полномочиями его отменять.

Министр экологии земли Кристиан Майер назвал сотрудничество с Россией рискованным, но признал, что у него нет рычагов влияния на итоговое решение. Депутат бундестага Себастиан Ролофф охарактеризовал его как «серьезную ошибку».

Кому именно будет поставляться топливо, не уточняется. Речь идет об АЭС Восточной Европы. В пяти странах ЕС — Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии — сейчас работают 19 реакторов советской и российской разработки.

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