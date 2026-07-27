В Екатеринбурге приостановили работу логистического пункта после пожара

Логистический склад приостановил работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге обломки беспилотника упали на стоянку площадью 300 квадратных метров — начался пожар. Губернатор Денис Паслер подтвердил информацию. Логистический центр Wildberries в уральской столице временно закрыт, сотрудников эвакуировали, пишет RTVI.

Возгорание произошло в Чкаловском районе. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены.

— Люди эвакуированы, пострадавших нет. Пожар локализован, угрозы распространения нет, — написал глава региона.

Одну из попыток атаки отразили, но опасность сохранялась. Утром в регионе ввели режим «Беспилотная опасность». Жителей предупредили об ограничениях связи и мобильного интернета, запретили подбирать обломки и снимать работу ПВО.

Пожар вспыхнул у стоянки рядом с логистическим комплексом на улице Перспективной. По словам очевидцев, горели припаркованные машины сотрудников. Само здание склада не пострадало.

Перед появлением дыма в соседних микрорайонах слышали хлопки. Черный столб дыма был виден с Полевского тракта и с улицы Московской. Персонал вывели на улицу, часть телефонов осталась внутри, и люди не могли связаться с близкими. На месте дежурила скорая.

В пресс-службе RWB заявили, что склад не пострадал. Эвакуацию провели планово, по требованиям безопасности. Работа комплекса временно приостановлена, ее планируют возобновить в ближайшее время.

Полпред президента в УрФО Артем Жога назвал целью атаки гражданский объект.

Аэропорт Кольцово ограничил прием и выпуск рейсов. Екатеринбург вошел в число городов, где прошлой ночью и утром закрывали небо.

Всего за ночь, по данным Минобороны, сбили 328 беспилотников над 15 регионами, Московским регионом, Кубанью, Крымом, несколькими республиками и Азовским морем.

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