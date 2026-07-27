Минцифры ответило на вопросы депутата Госдумы о софте для обхода санкций

Михаил Делягин спрашивал, разрабатывает ли Минцифры ПО для обхода интернет-ограничений со стороны недружественных стран. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Замминистра Дмитрий Угнивенко ответил на запрос депутата Михаила Делягина из «Справедливой России» о разработке Минцифры программ для обхода интернет-ограничений со стороны недружественных стран. Текст ответа есть у RTVI.

Делягин еще 22 июня спрашивал, разрабатывает ли ведомство такое ПО, как гражданам и бизнесу получить к нему доступ и планирует ли Минцифры публиковать продукты в открытом доступе. Как экономист, он привел личный пример: из-за ограничений не может работать с американской статистикой, необходимой для прогнозов.

На прямые вопросы ведомство не ответило. Вместо этого оно сообщило, что в стране уже работают два отечественных VPN-сервиса — от МТС и «Лаборатории Касперского». Они соответствуют закону и дают доступ к зарубежным ресурсам, ограниченным недружественными странами.

К письму приложили справку о поддержке ИТ-отрасли без электронной подписи. В ней перечислены налоговые льготы для разработчиков: освобождение от НДС, пониженная ставка налога на прибыль и страховые взносы.

С 2022 года по линии индустриальных центров компетенций реализуется 220 проектов на 221,8 млрд рублей. К середине 2026 года завершены 161 из них. Они заменяют решения Oracle, SAP, Cisco и Siemens.

В справке также упомянут запрет на закупку иностранного софта для госзаказчиков и госкомпаний, а также обязательный переход критической инфраструктуры на отечественное ПО. С 2019 года число российских программ в реестре выросло в 5,5 раза — до 31 тысячи.

Ранее операторы предлагали создать «белые списки» VPN, чтобы открыть доступ к Netflix и зарубежным нейросетям.

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