Власти Таганрога сообщают о работе ПВО над городом в ночь на 27 июля

Жителей Таганрога просят покинуть открытые участки улиц. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге в ночь на понедельник, 27 июля, работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает глава приморского города Светлана Камбулова в своем канале в МАХ.

В сообщении говорится:

- Работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие, - написала Светлана Камбулова.

Ранее о работе ПВО в Ростове-на-Дону той же ночью сообщал и глава Донской столицы Александр Скрябин. В регионе сохраняется беспилотная опасность. Жителей призывают следить за официальными сообщениями.

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