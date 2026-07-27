Молодежь все чаще выбирает рабочие специальности вместо кабинетной работы

Сегодня квалифицированный специалист в энергетике, строительстве или промышленности может зарабатывать не меньше офисного сотрудника. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Искусственный интеллект все чаще заменяет сотрудников в рутинных офисных задачах. На этом фоне поколение Z все реже выбирает кабинетную работу, отдавая предпочтение практическим специальностям — в промышленности, энергетике и других технических отраслях. Об этом пишет RTVI.

Аналитики SuperJob отмечают: ИИ уже справляется с базовым анализом данных, вводом информации, подготовкой отчетов, техподдержкой и мониторингом процессов.

В июле 2026 года в правительстве сообщили, что на рынок труда вышли около миллиона молодых специалистов — рекорд за последние годы. Пять лет назад выпуск составлял примерно 700 тысяч человек.

По данным The New York Times, число студентов в американских профессиональных колледжах выросло почти на 20% с 2020 по 2025 год. Nordic Labour Journal связывает это с тем, что молодые люди видят в физическом труде надежность: результат виден сразу, а машины пока не могут его заменить.

Глава Ungdomsbarometern Ульрик Хоффман считает, что ИИ заставил многих усомниться в стабильности прежних престижных профессий — экономистов, аудиторов, юристов. Fortune пишет, что тревога охватила и состоятельные семьи.

Основатель HR-агентства Robustaff Алена Старовойт в беседе с RTVI отметила: пока нельзя сказать, что именно ИИ — главный драйвер тренда. Но если он действительно формируется, это позитивный сигнал. Поколение Z выросло в условиях неопределенности и выбирает профессии с понятным доходом и стабильным спросом.

Меняется и отношение к рабочим специальностям. Сегодня квалифицированный специалист в энергетике, строительстве или промышленности может зарабатывать не меньше офисного сотрудника. Молодежь меньше ориентируется на стереотипы и делает свои выводы, добавила Старовойт.

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