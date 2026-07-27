В результате атаки БПЛА в ночь на 27 июля в Ростове поврежден многоквартирный дом

В городе ликвидируют последствия ЧП. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове в ночь на понедельник, 27 июля, в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе Донской столицы. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем канале в МАХ.

- Для жителей пострадавшего дома развернули пункт временного размещения. Там организованы спальные места, горячие напитки и питание, - рассказал Александр Скрябин. - Эвакуированных жителей направляют в автобусы, которые работают как временные пункты обогрева.

Кроме того, на базе администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону работает горячая линия: +7 (863) 251-05-95. По этому номеру можно получить информацию и помощь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове экстренные службы устраняют последствия ночной атаки

Власти уточняют данные о возможных пострадавших и нарушениях на земле при воздушной атаке на Ростов (подробнее)