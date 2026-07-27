Депутат Госдумы предложил расширить число семей для назначения единого пособия

Политик считает, что единое пособие не работает на демографию. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Меньше семей с детьми могут получить единое пособие, хотя для демографической поддержки его нужно было бы расширять, заявил RTVI лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По его словам, Социальный фонд недавно ужесточил правила. Теперь работающий человек должен зарабатывать не меньше восьми МРОТ, но не больше 12 прожиточных минимумов в год. Ужесточили проверки прописки, изменили учет алиментов — даже если их нет, считают, что на ребенка выплачивается четверть средней зарплаты.

Миронов назвал это «крохоборным подходом». Даже бедным семьям все сложнее вписаться в систему. С мая действуют послабления для многодетных, но чиновники, по его мнению, решили, что многодетным дали слишком много, и теперь экономят на остальных.

Политик считает, что единое пособие не работает на демографию. Оно лишь формально снижает бедность. Если доход чуть выше прожиточного минимума, семья выпадает из системы и теряет право на поддержку.

В «Справедливой России» предлагают пересмотреть подход. Убрать бюрократические придирки и выплачивать пособие не ниже одного прожиточного минимума, для одиноких родителей — не меньше двух. Порог нуждаемости повысить до 1,5–2 прожиточных минимумов, а для многодетных отменить его вовсе.

— Люди родили троих и больше детей, дали стране демографическую прибавку, и благодарность государства за это должна быть безусловной, — заключил Миронов.

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