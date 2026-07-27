Политолог Тэвдой-Бурмули: правительство Мерца теряет доверие и устойчивость

Эксперты отмечают, что правительство пытается компенсировать отсутствие решений внутри страны усилением внешнеполитической риторики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство канцлера Фридриха Мерца теряет популярность: рейтинги падают, бюджетный кризис не утихает, а в правящей коалиции растут противоречия. О том, сохранится ли союз ХДС/ХСС и СДПГ и какие варианты развития событий возможны, RTVI поговорил с политологом Александром Тэвдой-Бурмули.

По данным Bloomberg, работу Мерца одобряют лишь 16% немцев. Для крупнейшей экономики ЕС это тревожный сигнал: избиратели связывают проблемы страны с федеральным руководством.

Особенно остро стоит бюджетный вопрос. Германия пытается одновременно поддерживать социальные расходы, стимулировать рост и наращивать оборонные траты. Ограниченность бюджета создаёт политическую дилемму: любые новые расходы требуют сокращений или новых источников.

Падение рейтингов связано с нерешенностью внутренних вопросов — слабый рост, миграция, безопасность, дорогая энергия. Эксперты отмечают, что правительство пытается компенсировать отсутствие решений внутри страны усилением внешнеполитической риторики.

Отставка главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана вызвала споры внутри блока, но, по словам Тэвдой-Бурмули, не угрожает коалиции. Это внутрипартийный конфликт, в который социал-демократы не вовлечены.

Главные риски — осенние выборы в землях. Именно они могут изменить политический ландшафт. Но главная проблема правительства — состояние экономики. Новая программа поддержки — компромисс между партнёрами, но она не решает системных вопросов: дорогой энергии, снижения конкурентоспособности, дефицита кадров.

Дополнительное давление создало сокращение поставок российских энергоносителей. При этом Германия остается одним из крупнейших доноров Украины — с 2022 года выделено около 55 млрд евро.

Пока правительство не предложит решения системных проблем, судьбу коалиции будет определять не внутрипартийный скандал, а реальное состояние экономики, считает политолог.

Подпишись на нас в MAX и Telegram