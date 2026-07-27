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НовостиОбщество27 июля 2026 2:21

Политолог Тэвдой-Бурмули: правительство Мерца теряет доверие и устойчивость

Политолог рассказал, что приводит к потере популярности правительства канцлера Мерца
Татьяна ТИХОНОВА
Эксперты отмечают, что правительство пытается компенсировать отсутствие решений внутри страны усилением внешнеполитической риторики.

Эксперты отмечают, что правительство пытается компенсировать отсутствие решений внутри страны усилением внешнеполитической риторики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство канцлера Фридриха Мерца теряет популярность: рейтинги падают, бюджетный кризис не утихает, а в правящей коалиции растут противоречия. О том, сохранится ли союз ХДС/ХСС и СДПГ и какие варианты развития событий возможны, RTVI поговорил с политологом Александром Тэвдой-Бурмули.

По данным Bloomberg, работу Мерца одобряют лишь 16% немцев. Для крупнейшей экономики ЕС это тревожный сигнал: избиратели связывают проблемы страны с федеральным руководством.

Особенно остро стоит бюджетный вопрос. Германия пытается одновременно поддерживать социальные расходы, стимулировать рост и наращивать оборонные траты. Ограниченность бюджета создаёт политическую дилемму: любые новые расходы требуют сокращений или новых источников.

Падение рейтингов связано с нерешенностью внутренних вопросов — слабый рост, миграция, безопасность, дорогая энергия. Эксперты отмечают, что правительство пытается компенсировать отсутствие решений внутри страны усилением внешнеполитической риторики.

Отставка главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана вызвала споры внутри блока, но, по словам Тэвдой-Бурмули, не угрожает коалиции. Это внутрипартийный конфликт, в который социал-демократы не вовлечены.

Главные риски — осенние выборы в землях. Именно они могут изменить политический ландшафт. Но главная проблема правительства — состояние экономики. Новая программа поддержки — компромисс между партнёрами, но она не решает системных вопросов: дорогой энергии, снижения конкурентоспособности, дефицита кадров.

Дополнительное давление создало сокращение поставок российских энергоносителей. При этом Германия остается одним из крупнейших доноров Украины — с 2022 года выделено около 55 млрд евро.

Пока правительство не предложит решения системных проблем, судьбу коалиции будет определять не внутрипартийный скандал, а реальное состояние экономики, считает политолог.

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