Глава ЦБ Набиуллина: рост цен на топливо уже влияет на другие товары

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки, если возникнет необходимость. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Рост цен на топливо в России уже начинает влиять на стоимость других товаров и услуг. Как пишет RTVI, об этом на пресс-конференции сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ссылаясь на оперативную статистику.

По ее словам, бензин — важный товар-маркер. Он занимает значительную долю в покупках населения и в издержках компаний.

С учетом подорожания топлива и других товаров регулятор повысил прогноз инфляции на 2026 год до 6–7%. При этом ЦБ ожидает, что в следующем году инфляция вернется к 4% — после того как временные факторы исчерпают себя.

Набиуллина также заявила, что на цены могут влиять «шоки предложения» — в том числе атаки дронов на склады. Однако, по ее словам, если эти шоки носят временный характер, денежно-кредитная политика не должна на них реагировать.

Глава ЦБ отметила, что регулятор не рассматривает меры поддержки страховых компаний после ударов по складам Wildberries. Страховой сектор, по ее мнению, обладает запасом прочности.

Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки, если возникнет необходимость. Но в базовый сценарий такие меры не заложены, и оснований действовать превентивно нет.

На вопрос о «тайных сигналах» в гардеробе представителей ЦБ Набиуллина ответила: сейчас не надо искать скрытых знаков. Регулятор старается говорить и писать прямым текстом.

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