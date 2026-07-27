Хуситы гарантировали безопасность судов России и Китая в Красном море

20 июля хуситы объявили о блокаде саудовских портов в Красном море в ответ на действия Эр-Рияда против Йемена. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки хуситов в Красном море не представляют угрозы для судов России и Китая, они направлены против Саудовской Аравии, заявил RTVI представитель политбюро йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти. Он также предупредил, что перемирие с США может быть сорвано.

По его словам, хуситы считают Россию и Китай дружественными странами и стремятся развивать с ними отношения. В противостоянии с Саудовской Аравией удары наносятся только по королевству. С ноября 2023 года операции в Красном море были направлены только против судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.

Аль-Бухейти допустил, что перемирие с США, достигнутое в мае 2025 года при посредничестве Омана, может быть сорвано, если Вашингтон вмешается в конфликт на стороне Эр-Рияда.

20 июля хуситы объявили о блокаде саудовских портов в Красном море в ответ на действия Эр-Рияда против Йемена. На фоне блокады Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила экспорт нефти через порт Янбу. Цена Brent подскочила до 100 долларов за баррель.

23 июля хуситы нанесли удар по двум саудовским танкерам. На одном из них вспыхнул пожар, жертв нет.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами обострился после удара по аэропорту Саны. Йемен находится в состоянии войны 11 лет. По данным ООН, более 22 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

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