В Ростовской области изменили маршруты несколько пригородных поездов

Пассажиров предупредили об изменении схемы движения пригородных поездов на Дону. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июля изменилась схема движения нескольких пригородных поездов в Ростовской области. Об этом предупредили в СКППК.

Поезда № 6076 и 7114 по маршруту Ростов — Таганрог и Ростов — Ростов-Западный, а также № 6073, 6075 и 7133 по направлениям Таганрог — Ростов и Ростов-Западный — Ростов теперь следуют через станцию «Ростов-Западный». Остановка на станции «Ростов-Берег» временно отменена.

Причина корректировок пока не уточняется.

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