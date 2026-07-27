Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 7:13

В Ростовской области изменили маршруты несколько пригородных поездов

Пассажиров предупредили об изменении схемы движения пригородных поездов на Дону
Екатерина ПОПОВА
Пассажиров предупредили об изменении схемы движения пригородных поездов на Дону.

Пассажиров предупредили об изменении схемы движения пригородных поездов на Дону.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июля изменилась схема движения нескольких пригородных поездов в Ростовской области. Об этом предупредили в СКППК.

Поезда № 6076 и 7114 по маршруту Ростов — Таганрог и Ростов — Ростов-Западный, а также № 6073, 6075 и 7133 по направлениям Таганрог — Ростов и Ростов-Западный — Ростов теперь следуют через станцию «Ростов-Западный». Остановка на станции «Ростов-Берег» временно отменена.

Причина корректировок пока не уточняется.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задерживаются 111 поездов из-за урагана