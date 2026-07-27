Аналитики прогнозируют увеличение объема кешбэк-выплат на 30% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во втором полугодии российские банки увеличат расходы на программы лояльности. По оценке ВТБ, совокупные выплаты кешбэка клиентам превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первого полугодия. Всего по итогам года общий объем выплаченного кешбэка может превысить 473 млрд рублей и будет сопоставим с показателями 2025 года.

В первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей – на 10% меньше, чем годом ранее. В оценке учитывались все форматы вознаграждений – как прямые выплаты рублями, так и бонусные баллы, а также другие поощрения.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов.

По прогнозам экспертов во втором полугодии рынок программ лояльности продолжит меняться: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Также игроки рынка продолжат усиливать партнерские предложения. Банки все чаще предлагают повышенный кешбэк в категориях партнеров – от ретейла и путешествий до сервисов повседневного спроса. Это позволяет стимулировать транзакционную активность клиентов и формировать спрос на специальные предложения от партнеров.

Еще один тренд – дополнительные преференции за выбор банка основным при ежедневных покупках. Помимо стандартного кешбэка, клиенты получают доступ к расширенным привилегиям: улучшенным условиям по банковским продуктам, эксклюзивным предложениям и сертификатам от партнеров, повышенным статусам в программах лояльности, а также дополнительным категориям кешбэка.

- Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров, – отметил Роман Синенко, начальник управления «Расти с ВТБ».