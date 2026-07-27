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НовостиОбщество27 июля 2026 12:59

После шторма электричество вернули в дома 15 тысяч жителей Ростова

2600 домов подключили к электричеству, аварийные работы продолжаются
Ангелина СКИБА
Задействовали 30 бригад энергетиков.

Задействовали 30 бригад энергетиков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону электричество после шторма вернули в 2600 домов, в которых проживают 15 тысяч человек. Об этом со ссылкой на АО «Донэнерго» сообщают городские власти.

В работе остаются девять высоковольтных линий. За сутки в строй ввели 35 подобных объектов. В распределительной сети без напряжения пока находятся более 38 воздушных линий, при этом подача ресурса восстановлена по 62 линиям.

- Задействовали 30 бригад и 28 единиц спецтехники. Работы будут вестись круглосуточно до полного подключения, - говорится в сообщении.

По линии МКП «Ростгорсвет» зафиксировали более 300 порывов сетей освещения, эти аварии устаняют шесть ремонтных бригад на шести машинах.

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