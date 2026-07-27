Более 200 правоохранителей провели масштабный рейд на «Темернике» в Ростове

Миграционные нарушения выявили в ходе масштабной проверки. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону провели масштабный рейд на «Темернике» и на прилегающих к рынку территориях. Участвовали правоохранители, представители военно-следственного комитета и военкомата, всего более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Рейды начали с утра. Сначала проверяли машины с иностранными работниками. В итоге выявили незаконных мигрантов. Задержанных доставили в полицию для проверки.

Также при поддержке Росгвардии, провели 44 обыска у людей, возможно причастных к конфликту, произошедшему 22 июля в микрорайоне Темерник. Установили трех участников инцидента. Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

На оцепленном рынке оперативники опросили 270 человек, 145 из них оказались приезжими. В полицию доставили 80 человек: 71 задержанного поймали на миграционных нарушениях, еще одного нарушителя задержали за хранение наркотиков.

В отношении 11 человек возбудили административные дела. Также заподозрили уголовные преступления, связанные с подделкой документов, организацией незаконной миграции и фиктивной постановкой на учет.

Кроме того, из незаконного оборота изъяли более 10 тонн пищевой продукции и 9 тысяч бутылок безалкогольных напитков.

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