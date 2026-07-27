В Ростовской области провели акции в День памяти детей - жертв войны в Донбассе

В музеях зажгли свечи и провели минуту молчания. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

27 июля, в День памяти детей - жертв войны в Донбассе, в Ростовской области организовали памятные акции. О мероприятиях рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Музей «Самбекские высоты» присоединился к Всероссийской минуте молчания, а в Ростовском областном музее ИЗО подготовили документально-информационный фотопроект «Мы обвиняем - только факты». Речь идет о хронике событий 2026 года, основанной на неопровержимых свидетельствах.

В Музее истории донского казачества на тематической встрече «Детям Донбасса посвящается...» собрали воспитанников казачьего эколого-биологического центра Новочеркасска. Ребята зажгли свечи и провели акцию с белыми корабликами. Состоялась минута молчания.

- Пусть этот день станет напоминанием всем нам: дети не должны быть мишенями. Дети должны видеть мир, а не руины. Светлая память маленьким ангелам Донбасса. Мы помним, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

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