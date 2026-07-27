Политик Томич: ЕС предлагает Черногории продать суверенитет за 3,2 млрд евро

Ситуация вокруг Черногории становится частью дискуссии о будущей финансовой архитектуре Евросоюза, считает политик. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Евросоюз фактически предлагает Черногории продать суверенитет за 3,2 млрд евро, считает черногорский политик Спасое Томич. Об этом он заявил в интервью RTVI.

По его словам, под видом финансовой помощи скрывается сделка о передаче корпорациям ЕС природных богатств страны — водных, лесных и энергетических ресурсов. Черногория, по его мнению, станет членом «второго сорта», а евро-администраторы будут осуществлять колониальное управление.

Томич подчеркнул: предложенный путь — не дорога в процветающую Европу, а «организованная распродажа Отечества».

Еврокомиссия в июне представила финансовый пакет для Черногории, страны с населением около 626 тысяч человек, на 3,2 млрд евро. На фоне долгосрочного бюджета ЕС почти в 2 трлн евро сумма скромна, но ее обсуждение вызвало разногласия среди стран-членов.

По словам дипломатов, главная проблема — прецедент. Черногория становится тестовым случаем для расширения ЕС, включая Албанию, Молдавию и Украину. Спорят о финансировании: южные и восточные страны хотят увеличения средств, северные, такие как Германия, Нидерланды, — перераспределения.

После вступления Черногория станет «чистым получателем» средств ЕС, часть средств перенаправят из программы внешней помощи. Однако остается вопрос, за чей счет покроют новые расходы.

Решение по Черногории может повлиять и на другие страны-кандидаты, в том числе Исландию, где 29 августа пройдет референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Таким образом, ситуация вокруг Черногории становится частью дискуссии о будущей финансовой архитектуре Евросоюза.

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