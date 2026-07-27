В Минцифры РФ обратились к пользователям со срочным заявлением о работе сайтов

Зарубежные удостоверяющие центры могут отозвать SSL-сертификаты российских сайтов. Тогда ресурсы перестанут корректно открываться. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы не потерять доступ к отечественным ресурсам в иностранных браузерах, Минцифры просит пользователей установить специальные сертификаты безопасности на свои устройства. Об этом пишет RTVI.

В ведомстве пояснили, что зарубежные удостоверяющие центры могут отозвать SSL-сертификаты российских сайтов. Тогда ресурсы перестанут корректно открываться в Google Chrome, Safari, Edge и других браузерах. Соединение будет отображаться как небезопасное.

Чтобы сохранить защищенный доступ к онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим платформам, Минцифры рекомендует установить собственные сертификаты. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможных ошибках при подключении из-за отзыва сертификатов иностранными центрами.

В ведомстве отметили: пользователи Яндекс Браузера могут не беспокоиться — в нем уже встроен отечественный сертификат.

Сертификаты Минцифры действуют с 2022 года. Они работают по тому же принципу, что и зарубежные: подтверждают подлинность сайта и защищают передачу данных. Браузер проверяет сертификат и «цепочку доверия» до удостоверяющего центра. Если проверка не проходит, сайт может не открыться или показать предупреждение о проблемах с безопасностью.

Установить корневой и выпускающий сертификаты можно как на компьютер, так и на смартфон. Процесс не влияет на работу устройства. Подробная инструкция и файлы для скачивания доступны на портале «Госуслуг».

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