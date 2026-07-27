Жильцов пострадавшей от БПЛА высотки в Ростове временно пустят в квартиры

Специальная комиссия должна принять решение о доступе жильцов в квартиры. Фото: страница губернатора Юрия Слюсаря в соцсетях

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проверил работу по ликвидации последствий атаки БПЛА в микрорайоне «Красный Аксай» Ростова-на-Дону.

- Одна из высоток приняла на себя основной удар, в доме повреждены верхние этажи, задета балка. Сейчас в дом заходить нельзя. Жители находятся у родственников и в пункте временного размещения, - рассказал Юрий Слюсарь.

27 июля специальная комиссия должна принять решение о доступе жильцов в квартиры. Завтра до конца дня сделают вывод о том, пригоден дом для восстановления или нет.

Всего после падения частей БПЛА в Ростове-на-Дону оказались повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домов, пострадали 19 машин. В границах территорий ввели локальный режим ЧС. Оценка ущерба для назначения выплат пострадавшим продолжается.

Напомним, разрушения зафиксировали в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

После воздушной атаки в Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Позже обнаружили еще троих погибших: двух взрослых и одного ребенка. Пострадали восемь человек: двое получили медицинскую помощь месте происшествия, шесть человек госпитализировали. Ранее сообщалось, что в пункте временного размещения разместили 56 человек.

Добавим, всего прошедшей ночью на Дону ликвидировали около 50 БПЛА. Атаке подверглись Ростов-на-Дону и Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский районы. В СК России возбудили уголовное дело.

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